Изменения по накопительным счетам: банки Орловской области повысили ставки

Сегодня, 1 августа 2024 года, несколько банков Орловской области повысили ставки по накопительным счетам. ВТБ увеличил ставку для новых клиентов до 20% годовых. По информации портала БанкИнформСервис, ОТП Банк повысил ставку до 17%, а также были увеличены ставки в Банке ФИНАМ, Альфа-Банк, Примсоцбанке и Озон Банке — до 19%.

26 июля Банк России впервые в этом году увеличил ключевую ставку до 18%. После этого многие российские банки заявили о повышении ставок по вкладам и накопительным счетам, включая те, которые уже делали это до решения ЦБ. Об этом сообщили Орловские новости.

Рост числа вкладчиков и объёмов средств в банках подтверждается статистикой Банка России. Клиенты одного из банков с начала года открыли более 3 миллионов накопительных счетов, сформировав портфель на сумму 1,4 триллиона рублей — это более 17% общего объёма рублёвых пассивов банка. Средний размер счёта сейчас превышает 350 тысяч рублей.

Эксперты считают, что ставки по депозитам тесно связаны со ставками по займам. Ужесточение денежно-кредитной политики может повлиять на спрос на кредиты и снизить интерес к кредитованию.