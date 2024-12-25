Изменения в маршруте №421: как будет работать общественный транспорт в Орловской области?

Фото: fotobus.msk.ru

С 1 января 2025 года маршрут №421 «Мезенский педагогический колледж – Телецентр (с заездом в Малую Куликовку)» ждут обновления. В региональном «Организаторе перевозок» рассказали об изменениях, которые коснутся этого маршрута.

Теперь к его названию добавится буква «к», и он будет называться №421К. Кроме того, расписание маршрута претерпит изменения — появятся дополнительные рейсы, пишет vestiorel.ru.

Автобусы будут отправляться от Малой Куликовки ежедневно в 7:40, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00. От Мезенского педколледжа можно будет уехать в 6:40, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 и 19:40.

Ранее мы писали, что С Нового года орловские автобусы №395 будут останавливаться в ещё одном населённом пункте.