Изменения в правилах содержания домашних животных в Орловской области

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В июле 2024 года стало известно, что губернатор Орловской области Андрей Клычков внёс изменения в постановление о дополнительных требованиях к содержанию домашних животных. В новой версии документа, с которой ознакомились «Орловские новости», отменён запрет на прикармливание питомцев в местах общего пользования.

В предыдущей версии постановления владельцам собак предписывалось держать их на коротком поводке при выходе из жилых помещений, с земельных участков, а также при переходе через улицу и вблизи дорог. Если высота собаки в холке составляла более 35 сантиметров, то она должна была быть ещё и в наморднике.

Теперь же в постановлении указано, что нахождение и выгул собак в общественных местах без поводка не допускается. А если высота собаки в холке превышает 40 сантиметров — то и без намордника.

Кроме того, губернатор изменил пункт, касающийся выгула потенциально опасных собак детьми до 14 лет. Ранее детям запрещалось гулять с собаками, чья высота в холке превышала 35 см, теперь же эта цифра увеличена до 40 см.