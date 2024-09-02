Изменения в системе ЕГЭ и ОГЭ: учителя предложили ряд нововведений

В конце месяца, 30 августа 2024 года, состоялось всероссийское обсуждение возможных изменений в системе ЕГЭ и ОГЭ. Учителя предложили ряд нововведений, которые могут улучшить качество экзаменов и сделать их более эффективными.

Например, было предложено добавить устную часть к экзамену по литературе и экспериментальную часть — к экзамену по физике. Также обсуждалась возможность учитывать результаты ОГЭ при поступлении в 10 класс или колледж. Однако для этого потребуется внести изменения в законодательство.

Кроме того, участники форума обсудили проведение ОГЭ и ЕГЭ в компьютерном формате. Эта идея будет проработана к 2030 году. Учителя поддержали идею электронного формата тестовой части экзаменов, но выступили против электронного формата для заданий с развёрнутыми ответами, сообщили об этом NEWS.ru.

Также предлагалось разделить экзамен по русскому языку на две части: базовую и профильную, аналогично математике. Для обществознания и географии могут появиться общая и модульная части, зависящие от выбранной специальности выпускника. Базовый и профильный экзамен по математике предложено объединить, разделив на две разные по сложности части. В первом случае выпускнику нужно набрать определённое количество баллов для аттестата. Новый формат планируется разработать до 2026 года.

Экзамены по физике, химии и, возможно, биологии хотели дополнить экспериментальной частью. Это предложение вызвало вопросы из-за необходимости обеспечить качественное оборудование и квалифицированных специалистов для каждого экзамена. Этот вопрос будет рассмотрен до 2027 года.

Ранее мы писали, что житель Орла получил документ об образовании без экзаменов: при этом он даже не посещал занятия.