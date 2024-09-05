Изменения в стоимости государственных пошлин в России

С 9 сентября 2024 года в Российской Федерации вступают в силу изменения, касающиеся размера государственных пошлин за различные услуги. В том числе это касается услуг, предоставляемых органами записи актов гражданского состояния (ЗАГС).

Теперь расторжение брака будет стоить каждому из супругов 5000 рублей вместо прежних 650 рублей. Аналогично выросла пошлина за смену имени или фамилии — с 1600 до 5000 рублей.

Незначительно увеличились цены на следующие услуги:

внесение изменений и исправлений в актах ЗАГСа;

выдача повторного свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния;

предоставление справок из архивов органов ЗАГС физическим лицам.

Также стоит отметить, что в сентябре ожидается повышение пошлин и в судебной системе. Это касается подачи исковых заявлений имущественного характера, а также заявлений о признании решений и действий (или бездействия) государственных органов или должностных лиц. Оспаривание решений в апелляционных и кассационных инстанциях тоже станет дороже, сообщает «Орелтаймс».