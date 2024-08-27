Известная американская певица Мэрайя Кэри в один день потеряла мать и сестру

В семье Мэрайи Кэри произошла страшная трагедия. Известная американская певица потеряла мать Патрицию и сестру Элисон в один и тот же день. О тяжёлой утрате сообщили РИА Новости сегодня, 27 августа 2024 года.

-Мое сердце разбито, я потеряла мать на этих выходных. К сожалению, в результате трагического совпадения, моя сестра ушла из жизни в тот же день, — заявила певица.

Несмотря на сложные отношения с матерью, которые были у неё на протяжении всей жизни, Мэрайя была счастлива провести с ней последнюю неделю перед её смертью. Причины смерти матери и сестры певица не раскрыла, попросив уважать её право на частную жизнь и поблагодарив за поддержку.

Мэрайя Кэри — одна из самых успешных певиц в истории музыки. Она выпустила 15 студийных альбомов, проданных тиражом более 200 миллионов копий, и получила пять премий «Грэмми». В августе 2015 года она удостоилась именной звезды на «Аллее Славы» в Голливуде.