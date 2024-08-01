Известная поп-певица Ева Власова поддержит орловцев на благотворительном забеге

На следующей недели, 10 августа 2024 года, в Орле выступит известная поп-певица Ева Власова в рамках благотворительного забега «ПоБерегу». Концерт Евы пройдет на площади Ленина, сообщила попечитель «Орловского социального кластера» и автор мероприятия Валерия Клычкова.

-У нас предусмотрен классный сюрприз. Нас ждёт благотворительный концерт знаменитой певицы Евы Власовой, которая нас поддерживает на забеге. До взрослого забега, сразу после детей нас ждёт концерт на главной площади нашего города, – сообщила Клычкова.

В этом году благотворительный забег «ПоБерегу» пройдет уже в третий раз. Особенностью этого года станет изменение времени старта — мероприятие начнется в 21:00.