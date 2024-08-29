Известного автоблогера Мишу Литвина оштрафовали на 416 тысяч рублей за нарушения ПДД: подробности

Известный автоблогер Миша Литвин снова оказался в центре внимания после того, как его оштрафовали на внушительную сумму — 416 тысяч рублей. Причиной стали 374 нарушения правил дорожного движения, которые он совершил за последние десять месяцев, сообщил Mash сегодня, 29 августа 2024 года.

Напомним, что в мае 2021 года Литвин был лишён водительских прав за опасное вождение, в частности, за гонки по встречной полосе на своём BMW. После пересдачи экзамена он смог вернуть права только в 2023 году. Однако это не остановило его от дальнейших нарушений ПДД. В итоге он насобирал более трёхсот штрафов, из которых 11 на общую сумму 15 тысяч рублей до сих пор не оплачены.

Теперь давайте посмотрим, какие именно нарушения ПДД совершил Литвин за последнее время:

Превышение скорости — 305 раз.

Нарушение правил разметки — 23 раза.

Неправильная парковка — 9 раз.

Езда без пристёгнутого ремня безопасности — 7 раз.

Оставление машины в неположенном месте — 4 раза.

Повторное нарушение правил разметки или знаков — по 2 раза.

Неоплата парковки, езда по выделенной полосе, неправильное перестроение — по одному разу.

Этот случай напоминает нам о важности соблюдения правил дорожного движения и ответственности за их нарушение.

Ранее мы писали, что популярная тиктокерша Валя Карнавал заплатит штраф 74 тысячи рублей за езду на своем новом BMW M4.