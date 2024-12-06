Известному актёру Борису Щербакову грозит отек мозга: после падения на лестничной клетке у него диагностировали перелом черепа

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Известный актёр Борис Щербаков 4 декабря 2024 года получил серьёзную травму головы. Сейчас он находится в больнице, где врачи делают всё возможное, чтобы помочь ему восстановиться.

Обследование показало, что у актёра перелом черепа, проникающая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и множественные переломы костей лица. Ему наложили несколько швов. Сейчас Борис Васильевич находится под наблюдением врачей в общей палате нейрохирургии. Его уже успели перевести из одной больницы в другую, и при необходимости положат в реанимацию.

Медики прилагают все усилия, чтобы не допустить отёка мозга. После стабилизации состояния Щербакова должны прооперировать, пишет Mash.

Жена нашла артиста без сознания на лестничной клетке около часа ночи. Когда Борис Васильевич пришёл в себя, то жаловался на головную боль и головокружение. Кардиограмма выявила нарушение сердечного ритма и признаки сердечной недостаточности. Артист не может стоять и дотронуться пальцем до носа. С учётом травмы головы передвигается только на каталке лёжа.

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