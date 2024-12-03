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В понедельник, 2 декабря 2024 года, стало известно, что всемирно известный британский музыкант Элтон Джон признался, что полностью ослеп. Это заявление прозвучало на премьере мюзикла «Дьявол носит Prada: мюзикл», для которого он написал музыку.

-Как некоторые из вас, возможно, знают, у меня были проблемы, и теперь я потерял зрение. Я не смог увидеть выступление, но мне понравилось его слушать, — сказал Джон.

77-летний певец отметил, что всё ещё надеется на восстановление зрения в одном глазу, однако этот процесс будет долгим и сложным, пишет muz-tv.ru.

-Мне трудно видеть, но мне нравится слышать, и сегодня вечером все звучало хорошо. Спасибо, что пришли!, — закончил Элтон Джон.

Напомним, в сентябре 2024 года Элтон Джон рассказал, что ослеп на один глаз из-за инфекции.

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