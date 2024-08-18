Известный французский актёр театра и кино, режиссёр и сценарист Ален Делон ушёл из жизни в возрасте 88 лет

В 2019 году актёр перенёс инсульт. В том же году его сын Антони выпустил автобиографию, в которой рассказал о личных беседах с отцом. В частности, он писал, что Делон просил об эвтаназии, если окажется в коме и его жизнь будет зависеть от системы жизнеобеспечения.

Здоровье артиста в последние годы стало предметом споров среди членов его семьи и близких людей. Сообщалось, что прокуратура начала предварительное расследование после жалобы младшего сына Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. Спутница Делона Хироми Роллен, в свою очередь, написала письмо в прокуратуру, обвинив детей актёра в «попытке убийства» звезды французского кино.

Ален Делон получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах «Рокко и его братья», «На ярком солнце», «Самурай» и «Двое в городе». В 1980 году он снялся в советской картине «Тегеран-43».

Делон — лауреат премии «Сезар» за фильм «Наша история» и почётной премии Международного Берлинского кинофестиваля. На Каннском фестивале 2019 года он был удостоен почётной «Золотой пальмовой ветви» за вклад в кинематограф, сообщают РИА Новости.