Орловчанка заплатила 400 тысяч рублей пострадавшей за травмы нанесенные накануне в ДТП

В конце недели, 14 июля 2024 года, стало известно, что в Орловском районном суде примирением завершилось рассмотрение дела о ДТП с участием женщины-водителя. Во время судебного заседания потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Она пояснила, что обвиняемая возместила ей ущерб, извинившись и выплатив компенсацию в размере 400 000 рублей. Эта сумма была определена самой потерпевшей как достаточная форма возмещения вреда.

По данным следствия, происшествие случилось в январе 2024 года на территории деревни Жилина Орловского муниципального округа. Женщина за рулём автомобиля «Дэу Матиз» двигалась со стороны села Плещеево в направлении города Орла. По версии следствия, она не снизила скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбила женщину, переходившую дорогу по «зебре».

В результате ДТП пострадавшая получила несколько переломов, сотрясение головного мозга, ушиб правого лёгкого и другие травмы. Медики оценили их как травмы, повлёкшие тяжкий вред здоровью.

Суд принял решение прекратить уголовное дело в отношении обвиняемой по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ.