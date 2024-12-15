Изысканная закуска к шампанскому, которая станет настоящим украшением праздничного стола

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Ищете идеальную закуску к бокалу шампанского? Попробуйте приготовить нежные творожные шарики с виноградом и фисташками. Они станут настоящим украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

100 г охлаждённого творожного сыра;

крупный сладкий виноград без косточек;

30 г очищенных солёных фисташек.

Приготовление:

Перемешайте творожный сыр до однородной консистенции. Разделите его на девять равных частей и сформируйте из каждой лепёшку. В центр лепёшки поместите виноградину и аккуратно слепите шарик. Обваляйте его в измельчённых фисташках.

Работайте в перчатках, чтобы масса не прилипала к рукам.

Подавайте закуску на красивом блюде и наслаждайтесь её изысканным вкусом!

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