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Изысканная закуска к шампанскому, которая станет настоящим украшением праздничного стола

Светлана Соколова
15 декабря 2024
Фото: Pinterest

Ищете идеальную закуску к бокалу шампанского? Попробуйте приготовить нежные творожные шарики с виноградом и фисташками. Они станут настоящим украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

  • 100 г охлаждённого творожного сыра;
  • крупный сладкий виноград без косточек;
  • 30 г очищенных солёных фисташек.

Приготовление:

Перемешайте творожный сыр до однородной консистенции. Разделите его на девять равных частей и сформируйте из каждой лепёшку. В центр лепёшки поместите виноградину и аккуратно слепите шарик. Обваляйте его в измельчённых фисташках.

Работайте в перчатках, чтобы масса не прилипала к рукам.

Подавайте закуску на красивом блюде и наслаждайтесь её изысканным вкусом!

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