К документу есть вопросы…

№17 (686) от 25 мая 2022 г.

Депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков, как и его коллеги из горсовета (см. публикацию «Все идет по графику, но графика нет…»), обратил внимание на странный срок окончания работ по сооружению временного пешеходного и коммуникационного мостов в процессе исполнения контракта по ремонту Красного моста в Орле. Если верить плану-графику, представленному депутатам, то оба временных сооружения должны быть готовы… осенью 2023 года, то есть к тому времени, когда должны сдать и постоянный мост. И хотя чиновники уверяют, что переправу для пешеходов соорудят уже к 5 августа, верить им на слово оснований нет. А вот документу под названием «план-график» волей-неволей верить приходится.

Поэтому, чтобы никого не вводить в заблуждение, документ необходимо исправить, считает Виталий Рыбаков. Свое мнение депутат озвучил в видеоролике, который снял на многострадальном Красном мосту и опубликовал на канале YouTube и в соцсети ВКонтакте

https://www.youtube.com/watch?v=E3IJB7KkSig

— Ремонт Красного моста в очередной раз стартовал, — не без иронии заметил депутат. – Активных работ пока не видно, но кран уже доставили, и будем надеяться, что подрядчик сможет справиться и исполнит контракт в срок. На строительном комитете (горсовета) депутаты потребовали план-график выполнения работ для обеспечения контроля за исполнением этого контракта. Этот документ, который является неотъемлемой частью контракта, вызывает много вопросов.

Так, временные сооружения для переноса тепловых сетей должны быть построены до 30 сентября 2023 года. А временный пешеходный мост – до 30 ноября 2023 года. То есть, если временная пешеходная переправа будет построена за день до сдачи моста в эксплуатацию, когда она будет уже не нужна, администрация будет обязана ее принять и оплатить (заметим, согласно упомянутому документу, сооружение пешеходного моста обойдется в 27,6 миллиона рублей. – Прим. ред.).

Именно такое безалаберное отношение приводит к многомиллионному ущербу, — вполне резонно заключил Виталий Рыбаков. – Администрация Парахина показывает свою полную несостоятельность и в очередной раз дает работу надзорным органам.

Я считаю, что этот документ следует незамедлительно пересмотреть и привести в соответствие, чтобы получить возможность реального контроля и не допустить ситуации, которая имела место в случае с предыдущим подрядчиком, — заявил депутат Рыбаков.

Видеорепортажи Виталия Рыбакова смотрите на странице депутата в соцсети ВКонтакте и на канале YouTube

https://vk.com/vitaliyrybakov

https://www.youtube.com/channel/UC0dqfJ-dQAu5QHsLEYF1aeA