К калужском монастыре «Оптина пустынь» подтвердили возвращение известного старца Илия

Фото: Монастырь Оптина Пустынь

Сегодня, 9 сентября 2024 года, в калужском монастыре Оптина пустынь подтвердили возвращение известного старца Илия.

Представители монастыря сообщили «Орловским новостям», что старец вернулся, но не смогли назвать точную дату его приезда. Они заверили, что отец Илий сейчас находится в скиту монастыря.

-На сегодняшний день он у нас, в скиту, — уточнили представители монастыря. По их словам, старец чувствует себя хорошо.

-Слава Богу, всё отлично, — отметил собеседник «ОН».

Напомним, на прошлой неделе в Орловской области задержали предпринимателя Геннадия Цуркова, помощника отца Илия. Его подозревают в похищении схиархимандрита. Несколько месяцев назад старца перевезли из Оптиной пустыни в Орловскую область, сообщают «Орловские Новости».

Ранее мы писали, что вчера вечером в официальном аккаунте храма во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» появился пост, в котором сообщалось, что «неизвестные личности» в ночь с 4 на 5 сентября 2024 года увезли почитаемого старца Илия, а руководство храма никаких пояснений не получило. Корреспондент «Орелтаймс» попытался выяснить, что стоит за этим сообщением и где сейчас находится духовник патриарха Кирилла. Однако это оказалось невыполнимой задачей.