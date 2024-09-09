К концу года почти на 60% такси в России, автомобили будут иметь значительный износ

В больших городах часто возникают проблемы с такси, и ситуация становится всё более напряжённой. По данным профсоюза «Таксист», уже сейчас 40% автомобилей требуют капитального ремонта. К концу года эта цифра может увеличиться до 60%.

Одной из причин такого положения дел является массовая закупка китайских автомобилей. Средний пробег таких машин сократился с 250 до 150 тысяч километров, после чего они начинают требовать серьёзного ремонта. Главные проблемы — двигатели и автоматические коробки передач.

Доля китайских автомобилей в таксопарках заметно выросла с 2023 года, когда многие европейские и американские бренды ушли с российского рынка. Например, по данным «ВТБ Лизинг», самой популярной машиной такси в России стала Chery Tiggo 4.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр согласен с тем, что китайские автомобили имеют свои проблемы, но считает, что списывать их рано. Он привёл примеры китайских авто с пробегом в 250 и 300 тысяч километров, которые до сих пор неплохо себя чувствуют. Также он отметил, что таксопарки будут выбирать самые надёжные модели для обновления своего автопарка.

Кроме того, возникли проблемы с китайскими банками, которые задерживают платежи за запчасти. Российские дилеры сталкиваются с задержками при проведении платежей за заказанные детали, заявил исполнительный директор Объединения автопроизводителей России.

Также в РФ пока не сформирован внутренний рынок запчастей и комплектующих, что также влияет на ситуацию. Некоторые компании пытаются обойти проблему, заказывая запчасти через посредников в ОАЭ, но это не всегда помогает.

Так что желаю всем, кто пользуется услугами такси, добраться до пункта назначения без проблем. А владельцам автопарков — не выпускать неисправные машины на работу, сообщает «Парламентская газета«.