К поискам дедушки, над которым издевались ВСУшники в Судже, подключили аэроразведку: дочь Александра Степановича надеется, что его удастся найти

В поисках 73-летнего Александра Григорьева, который пропал 10 дней назад в Судже, подключили аэроразведку. Ранее появилась информация, что украинские военные могли застрелить пенсионера, но она пока не подтверждается.

По словам дочери Александра Степановича, последний раз его видели 6 августа 2024 года, когда украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) подошла к Курской области. Из-за обстрелов семья бежала в Курск из села Гоголевка, но дедушка ушёл из дома без телефона и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Семья пенсионера находится в состоянии крайнего горя и безуспешно пытается найти его. Дочь Александра Степановича не может говорить об отце без слёз и надеется, что его ещё удастся обнаружить живым. Об этом сообщает SHOT.

Накануне в Сети завирусилось видео, на котором два украинских военных, переодетые в форму солдат-нацистов, издеваются над пенсионером на окраине Суджи. Один из них, 38-летний житель Ивано-Франковской области Василий Данилюк, кричал потерявшемуся дедушке оскорбления и насмешки.