Кабачки, тушёные с помидорами и перцем

Это ароматное блюдо может стать отличным дополнением к обеду или ужину. Оно также может выступать в качестве самостоятельного блюда.
Время приготовления: 35 минут.
Активное время приготовления: 15 минут.
Количество порций: 4.
Ингредиенты:
- молодые кабачки — 2–3 штуки;
- сладкий перец — 1 штука;
- репчатый лук — 1 головка;
- чеснок — 3 зубчика;
- помидоры — 3 штуки;
- растительное масло — 2 столовые ложки;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- вода — 200–250 мл.
Приготовление:
- Кабачки и перец нарежьте кусочками среднего размера, лук — полукольцами, а чеснок — пластинками. Молодые кабачки с тонкой кожицей можно не чистить.
- Помидоры опустите в кипяток на минуту, затем ополосните под холодной водой и очистите от кожицы. Измельчите ножом.
- В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте лук до мягкости, но не допускайте зарумянивания. Добавьте чеснок и готовьте всё вместе ещё минуту.
- Выложите в сковороду помидоры и готовьте, помешивая, ещё 3–4 минуты.
- Добавьте в сковороду кабачки вместе с перцем. Залейте горячей водой, посолите и поперчите. При желании добавьте свои любимые приправы.
- Накройте сковороду крышкой и тушите овощи примерно 10–15 минут, пока они не станут мягкими.