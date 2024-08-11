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Кабачки, тушёные с помидорами и перцем

Лилия Липчанская
11 августа 2024
Фото: vkys-sladok.ru

Это ароматное блюдо может стать отличным дополнением к обеду или ужину. Оно также может выступать в качестве самостоятельного блюда.

Время приготовления: 35 минут.
Активное время приготовления: 15 минут.
Количество порций: 4.

Ингредиенты:

  • молодые кабачки — 2–3 штуки;
  • сладкий перец — 1 штука;
  • репчатый лук — 1 головка;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • помидоры — 3 штуки;
  • растительное масло — 2 столовые ложки;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • вода — 200–250 мл.

Приготовление:

  1. Кабачки и перец нарежьте кусочками среднего размера, лук — полукольцами, а чеснок — пластинками. Молодые кабачки с тонкой кожицей можно не чистить.
  2. Помидоры опустите в кипяток на минуту, затем ополосните под холодной водой и очистите от кожицы. Измельчите ножом.
  3. В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте лук до мягкости, но не допускайте зарумянивания. Добавьте чеснок и готовьте всё вместе ещё минуту.
  4. Выложите в сковороду помидоры и готовьте, помешивая, ещё 3–4 минуты.
  5. Добавьте в сковороду кабачки вместе с перцем. Залейте горячей водой, посолите и поперчите. При желании добавьте свои любимые приправы.
  6. Накройте сковороду крышкой и тушите овощи примерно 10–15 минут, пока они не станут мягкими.
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