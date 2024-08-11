Кабачки, тушёные с помидорами и перцем

Это ароматное блюдо может стать отличным дополнением к обеду или ужину. Оно также может выступать в качестве самостоятельного блюда.

Время приготовления: 35 минут.

Активное время приготовления: 15 минут.

Количество порций: 4.

Ингредиенты:

молодые кабачки — 2–3 штуки;

сладкий перец — 1 штука;

репчатый лук — 1 головка;

чеснок — 3 зубчика;

помидоры — 3 штуки;

растительное масло — 2 столовые ложки;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

вода — 200–250 мл.

Приготовление: