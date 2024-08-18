Кабачковая лепешка на сковороде

Эти лепёшки готовятся быстро и просто, всего за полчаса. Они станут отличным вариантом для завтрака или перекуса. Нежные и вкусные лепёшки с зеленью и подтаявшим сыром никого не оставят равнодушным!
Время приготовления: 40 мин.
Активное время (требуется ваше участие): 10 мин.
Количество порций: 2
Ингредиенты:
- Кабачок — 1 шт.
- Твёрдый сыр — 150 г.
- Яйца — 2 шт.
- Укроп свежий — ½ пучка.
- Мука — 2–3 ст. ложки.
- Соль — по вкусу.
- Перец чёрный молотый — по вкусу.
- Растительное масло — 1 ст. ложка.
Приготовление:
- Очистите кабачок и натрите его. Отожмите как можно больше жидкости.
- Натрите сыр. Отложите 80 граммов сыра, а оставшийся добавьте к кабачку вместе с яйцами, рубленым укропом, мукой, солью и перцем. Перемешайте. Должна получиться густая масса.
- Смажьте сковороду половиной масла. Выложите половину теста и разровняйте. Готовьте на слабом огне под крышкой 10 минут.
- Переверните лепёшку с помощью тарелки. Посыпьте её отложенным сыром. Подрумяньте со второй стороны примерно за 5 минут.
- Таким же способом приготовьте вторую лепёшку.