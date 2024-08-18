Кабачковая лепешка на сковороде

Эти лепёшки готовятся быстро и просто, всего за полчаса. Они станут отличным вариантом для завтрака или перекуса. Нежные и вкусные лепёшки с зеленью и подтаявшим сыром никого не оставят равнодушным!

Время приготовления: 40 мин.

Активное время (требуется ваше участие): 10 мин.

Количество порций: 2

Ингредиенты:

Кабачок — 1 шт.

Твёрдый сыр — 150 г.

Яйца — 2 шт.

Укроп свежий — ½ пучка.

Мука — 2–3 ст. ложки.

Соль — по вкусу.

Перец чёрный молотый — по вкусу.

Растительное масло — 1 ст. ложка.

Приготовление: