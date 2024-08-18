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Кабачковая лепешка на сковороде

Лилия Липчанская
18 августа 2024
Фото: menunedeli.ru

Эти лепёшки готовятся быстро и просто, всего за полчаса. Они станут отличным вариантом для завтрака или перекуса. Нежные и вкусные лепёшки с зеленью и подтаявшим сыром никого не оставят равнодушным!

Время приготовления: 40 мин.
Активное время (требуется ваше участие): 10 мин.
Количество порций: 2

Ингредиенты:

  • Кабачок — 1 шт.
  • Твёрдый сыр — 150 г.
  • Яйца — 2 шт.
  • Укроп свежий — ½ пучка.
  • Мука — 2–3 ст. ложки.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец чёрный молотый — по вкусу.
  • Растительное масло — 1 ст. ложка.

Приготовление:

  1. Очистите кабачок и натрите его. Отожмите как можно больше жидкости.
  2. Натрите сыр. Отложите 80 граммов сыра, а оставшийся добавьте к кабачку вместе с яйцами, рубленым укропом, мукой, солью и перцем. Перемешайте. Должна получиться густая масса.
  3. Смажьте сковороду половиной масла. Выложите половину теста и разровняйте. Готовьте на слабом огне под крышкой 10 минут.
  4. Переверните лепёшку с помощью тарелки. Посыпьте её отложенным сыром. Подрумяньте со второй стороны примерно за 5 минут.
  5. Таким же способом приготовьте вторую лепёшку.
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