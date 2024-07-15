Качество водопроводной воды в Орловской области не изменилось: результаты проверки

В воскресенье, 14 июля 2024 года, стало известно, что специалисты Роспотребнадзора по Орловской области проверили качество водопроводной воды в регионе.

В первой половине 2024 года эксперты исследовали более 8,5 тысяч проб питьевой воды. Они проверили санитарно-химические, микробиологические и радиологические показатели.

Лабораторные исследования показали, что доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, составила 1,7% по микробиологическим показателям. Ещё 13,4% проб не соответствуют санитарно-химическим показателям. Эти результаты остались на уровне прошлого года.

Специалисты отметили, что качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения обеспечены 94,2% жителей Орла.