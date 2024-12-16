Кадровый голод в Орловской области: увеличение числа свиней привело к нехватке специалистов

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В агропромышленном комплексе Орловской области сложилась необычная ситуация: увеличение числа свиней привело к нехватке специалистов. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента сельского хозяйства Светлана Шолохова на заседании комитета по аграрной политике облсовета 10 декабря 2024 года.

На сегодняшний день в регионе ощущается острая нехватка агрономов, работников свиноводческих комплексов, зоотехников и механизаторов. Постоянный рост поголовья свиней, вероятно, стал причиной этого дефицита кадров.

По состоянию на 1 ноября текущего года количество свиней в области достигло 1,4 млн голов. Это внушительная цифра, которая требует большого количества специалистов для обеспечения эффективного управления и ухода за животными, пишет орелtimes.

Однако стоит отметить, что в агропромышленном комплексе региона предлагаются весьма привлекательные условия труда. За 9 месяцев текущего года средний заработок в отрасли составил 64,7 тыс. рублей, а в сентябре этот показатель достиг 72 тыс. рублей.

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