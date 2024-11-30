Кадровый вопрос в орловских больницах и поликлиниках решён: в учреждения пришли 34 земских доктора

В Орловской области в текущем году осталось лишь одно вакантное место для участия в инициативе «Земский фельдшер». Программа «Земский доктор» полностью завершена, сообщает oreltimes.ru.

В этом году на работу в районные больницы были приняты 34 земских доктора и 12 земских фельдшеров.

В сельских поликлиниках теперь принимают специалисты, которых жители долгожданно ожидали. Так, в Свердловском районе появился невролог, в Покровском — кардиолог, в Сосковском — акушер-гинеколог, а в Новодеревеньковском — офтальмолог.

Тем не менее, и.о. руководителя Департамента здравоохранения Александр Альянов отметил, что в 2023 и 2024 годах наблюдается уменьшение числа выпускников, стремящихся работать по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Он подчеркнул, что обе программы были востребованы в начале, но с течением времени утратили свою привлекательность, так как выплаты с 2012 года не пересматривались.