Кадровый вопрос в Орловской области: каждое пятое предприятие ищет сотрудников

Кадровый голод, охвативший Орловскую область и всю Россию, побуждает многочисленные предприятия и компании искать различные способы для сохранения своих кадровых ресурсов.

Аналитики SuperJob провели исследование среди работодателей в Орле, чтобы понять, какие шаги они готовые предпринять ради удержания сотрудников, сообщает oreltimes.ru.

Согласно результатам опроса, 22% компаний в Орле активно защищают от увольнения каждого сотрудника. Однако большинство работодателей (62%) прилагают усилия для удержания лишь некоторых из тех, кто заявил о намерении уйти.

Каков же портрет работников, за которых работодатели готовы бороться? Среди важных качеств выделяются руководители с редкими специализациями, занимающие ключевые роли, талантливые и перспективные специалисты с опытом, высококлассные профессионалы, инициативные, приносящие прибыль, лояльные и «выращенные» в компании кадры.

Хотя основная причина этого кадрового дефицита очевидна, также имеются и другие весомые факторы: дороговизна обучения и адаптации, страх утечки данных к конкурентам, а также осознание того, что текучесть кадров негативно сказывается на рабочем климате и эффективности бизнес-процессов.

Интересно, что зачастую сотрудников, подавших заявления об увольнении, можно удержать даже без повышения зарплаты — стоит лишь предложить увлекательные проекты, перейти на удалённую работу или изменить график.