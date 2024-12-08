Как аллергикам отметить Новый год без вреда для здоровья: советы нутрициолога

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Приближается Новый год — время, когда многие из нас украшают дома, выбирают подарки и думают о том, как порадовать близких. Но есть люди, которые по состоянию здоровья не могут позволить себе некоторые традиционные праздничные блюда. О том, что можно приготовить на новогодний стол для аллергиков, рассказал нутрициолог и тренер DDX fitness Артём Опальницкий.

-К сожалению, праздничный стол — это полный набор несочетаемых аллергенов, и всё это в одну ночь! Майонез, колбаса, селедка и мандарины — испытание для желудка и риски поправиться, — отмечает Опальницкий.

В традиционных блюдах, которые часто готовят на праздники, действительно много потенциальных аллергенов. Например, в салате «Цезарь» аллергеном может оказаться соус или морепродукты, а в крабовом салате — крабовые палочки. Если вы хотите попробовать такой салат, но опасаетесь аллергии, можно заменить потенциально опасные ингредиенты. Однако полностью исключить аллергены из салата с морепродуктами вряд ли получится, пишет iz.ru.

Опальницкий рекомендует использовать заправки домашнего приготовления, чтобы избежать нежелательных реакций. Также он советует обратить внимание на такие продукты, как свежие огурцы, цветная капуста или брокколи, кабачки, руккола, петрушка и укроп. Из напитков предпочтительны компот из яблок и груш, а также минеральная вода.

Специалист напомнил, что некоторые алкогольные напитки могут вызывать аллергию. В красном вине содержатся сульфиты, гистамины и полифенолы, а белое вино тоже может содержать сульфиты. Пиво изготавливается из злаков, которые могут действовать как аллергены, а ром и виски производятся из пшеницы, ячменя и кукурузы, что тоже может привести к аллергии.

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