Анна Asti прокомментировала появление в интернете своих интимных снимков

Анна Asti впервые высказалась о появлении в Сети своих интимных селфи, став жертвой преступников. «К сожалению, я столкнулась с нарушением, когда злоумышленники незаконно проникли в мой телефон и похитили личные данные. В результате были опубликованы мои приватные фотографии и добавлено видео, не имеющее ко мне никакого отношения. Это — грубое вторжение в мою личную жизнь и попытка разрушить мою репутацию», — поделилась певица в запрещенной сети, сообщает «Супер.ру».

По словам Анны, последние месяцы её и мужа, Станислава Юркина, терзали вымогатели, требуя у супругов немалые суммы.

«Полгода я переживала настоящие муки, начавшиеся с июля, когда нас начали шантажировать, требуя огромные деньги. Все фотоматериалы предназначались только для одних нас, и у нас действительно есть личная интимная жизнь», — добавила она.

Артистка опровергла слухи о проблемах в отношениях и заверила, что любовь укрепляет их в этом непростом испытании. В завершение Анна призвала уважать её приватность и не распространять интимные материалы: «Я тоже человек, и ваша поддержка очень важна для меня в это ужасное время».