Как будут работать МФЦ в Орловской области в новогодние каникулы

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Пресс-служба МФЦ Орловской области с радостью представила график работы на время новогодних праздников. 28 декабря двери всех МФЦ региона будут открыты, приветствуя посетителей. С 29 декабря по 8 января учреждения сделают паузу, погружаясь в атмосферу зимнего отдыха, а с 9 января вновь вернутся к привычному режиму работы.

\»Напоминаем, что большинство государственных и муниципальных услуг можно легко и удобно получить в электронном виде самостоятельно на портале \»Госуслуг\» и через электронные сервисы Росреестра, ФНС России, Социального фонда России и других государственных органов\», – добавили в МФЦ, акцентируя внимание на преимуществах современных технологий, которые открывают новые горизонты для граждан, сообщает «Вести-Орел».