Как быстро приготовить малосольные огурцы: простой рецепт закуски подойдет к любому блюду

Малосольные огурчики — это универсальная закуска, которая отлично сочетается с любым блюдом. Они прекрасно дополнят шашлык, станут отличным дополнением к варёным крупам и любому другому блюду.

В этой статье мы расскажем вам, как быстро приготовить вкусные малосольные огурчики всего за сутки!

Ингредиенты

огурцы — 2 кг;

укроп — 3 зонтика;

листья вишни и смородины — по 5 шт.;

листья хрена — 3 шт.;

перец горошком — 10 шт.;

чеснок — 5 зубчиков;

соль — 2–3 ст. л.

Приготовление

Начните с подготовки огурцов. Замочите их в холодной воде на два часа, чтобы они стали более хрустящими. Затем срежьте кончики огурцов. Теперь подготовьте зелень. Промойте её и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вода. Чеснок нарежьте пополам. Измельчите часть зелени и выложите её на дно кастрюли. Сверху положите огурцы и чеснок, чередуя их с оставшейся зеленью. Добавьте перец и накройте всё листьями хрена. Поставьте кастрюлю на плиту и вскипятите воду. Вам понадобится около 1 литра воды или больше, в зависимости от размера вашей кастрюли. Вода должна полностью покрыть огурцы. После того как вода закипит, добавьте соль и перемешайте до полного растворения. Оставьте рассол на 5 минут. Залейте огурцы рассолом. Придавите их тарелкой, поставьте сверху груз и оставьте при комнатной температуре на сутки. После этого храните готовые огурцы в холодильнике.

Время приготовления: 24 часа 30 минут (ваши 30 минут).