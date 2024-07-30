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Как быстро приготовить малосольные огурцы: простой рецепт закуски подойдет к любому блюду

Светлана Соколова
30 июля 2024
Фото: magmer.ru

Малосольные огурчики — это универсальная закуска, которая отлично сочетается с любым блюдом. Они прекрасно дополнят шашлык, станут отличным дополнением к варёным крупам и любому другому блюду.

В этой статье мы расскажем вам, как быстро приготовить вкусные малосольные огурчики всего за сутки!

Ингредиенты

  • огурцы — 2 кг;
  • укроп — 3 зонтика;
  • листья вишни и смородины — по 5 шт.;
  • листья хрена — 3 шт.;
  • перец горошком — 10 шт.;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • соль — 2–3 ст. л.

Приготовление

  1. Начните с подготовки огурцов. Замочите их в холодной воде на два часа, чтобы они стали более хрустящими. Затем срежьте кончики огурцов.
  2. Теперь подготовьте зелень. Промойте её и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вода. Чеснок нарежьте пополам.
  3. Измельчите часть зелени и выложите её на дно кастрюли. Сверху положите огурцы и чеснок, чередуя их с оставшейся зеленью. Добавьте перец и накройте всё листьями хрена.
  4. Поставьте кастрюлю на плиту и вскипятите воду. Вам понадобится около 1 литра воды или больше, в зависимости от размера вашей кастрюли. Вода должна полностью покрыть огурцы.
  5. После того как вода закипит, добавьте соль и перемешайте до полного растворения. Оставьте рассол на 5 минут.
  6. Залейте огурцы рассолом. Придавите их тарелкой, поставьте сверху груз и оставьте при комнатной температуре на сутки. После этого храните готовые огурцы в холодильнике.

Время приготовления: 24 часа 30 минут (ваши 30 минут).

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