Как быстро приготовить малосольные огурцы: простой рецепт закуски подойдет к любому блюду

Малосольные огурчики — это универсальная закуска, которая отлично сочетается с любым блюдом. Они прекрасно дополнят шашлык, станут отличным дополнением к варёным крупам и любому другому блюду.
В этой статье мы расскажем вам, как быстро приготовить вкусные малосольные огурчики всего за сутки!
Ингредиенты
- огурцы — 2 кг;
- укроп — 3 зонтика;
- листья вишни и смородины — по 5 шт.;
- листья хрена — 3 шт.;
- перец горошком — 10 шт.;
- чеснок — 5 зубчиков;
- соль — 2–3 ст. л.
Приготовление
- Начните с подготовки огурцов. Замочите их в холодной воде на два часа, чтобы они стали более хрустящими. Затем срежьте кончики огурцов.
- Теперь подготовьте зелень. Промойте её и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вода. Чеснок нарежьте пополам.
- Измельчите часть зелени и выложите её на дно кастрюли. Сверху положите огурцы и чеснок, чередуя их с оставшейся зеленью. Добавьте перец и накройте всё листьями хрена.
- Поставьте кастрюлю на плиту и вскипятите воду. Вам понадобится около 1 литра воды или больше, в зависимости от размера вашей кастрюли. Вода должна полностью покрыть огурцы.
- После того как вода закипит, добавьте соль и перемешайте до полного растворения. Оставьте рассол на 5 минут.
- Залейте огурцы рассолом. Придавите их тарелкой, поставьте сверху груз и оставьте при комнатной температуре на сутки. После этого храните готовые огурцы в холодильнике.
Время приготовления: 24 часа 30 минут (ваши 30 минут).