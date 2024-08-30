Как избавиться от отёков на лице: советы врача-косметолога Наны Носаревой

Опухшее лицо по утрам может быть не только эстетическим недостатком, но и сигналом о возможных проблемах со здоровьем. Врач-косметолог Нана Носарева поделилась способами борьбы с отёками лица.

Для того чтобы избежать утренней отёчности, важно соблюдать несколько простых правил:

спать не менее 8 часов в сутки;

выбирать низкую и удобную подушку (слишком высокая подушка может привести к сужению сосудов в шее и задержке жидкости);

избегать жирной и солёной пищи перед сном.

Если же отёк уже появился, то можно попробовать следующие методы:

контрастный душ;

лимфодренажная гимнастика;

использование противоотёчных патчей и кремов;

кубики льда из травяных отваров (например, зверобоя или ромашки).

Однако стоит отметить, что при куперозе или слишком тонкой коже лучше отказаться от последнего способа. Также эффективным методом является лимфодренажный массаж, который выполняется лёгкими проминающими движениями от лимфоузлов на висках через передние ушные, подчелюстные, переднешейные и надключичные.

Но главное, говорится в «Газете.Ru» — это здоровый образ жизни, который включает в себя питьевой режим, полноценный сон и отказ от частого употребления острой и солёной пищи. Следуя этим простым правилам, вы сможете избавиться от отёков и сохранить здоровье кожи.

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