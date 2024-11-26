Как изменится график выплат детских пособий на декабрь в Орле?

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области опубликовал график пособий на декабрь, сообщает oreltimes.ru.

Выплаты на детей и многодетным семьям орловцы получат с 5 по 9 декабря.

В первой декаде следующего месяца также перечислят ежемесячную выплату к пенсии многодетным матерям, 5 тысяч рублей в качестве подарка новорожденному, маткапитал для многодетных, сообщили в Департаменте.

С 10 по 16 декабря некоторые категории граждан получат компенсацию расходов по оплате ЖКУ.

С 23 по 25 декабря орловцы получат индивидуальные выплаты субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.