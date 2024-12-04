Как изменится процесс приобретения жилья к 2025 году: долгосрочная аренда вместо ипотеки?

Уходящий год принес немало разочарований тем, кто нуждается в новом жилье. Льготная ипотека претерпела сильные сокращения, тогда как ставки по обычным рыночным кредитам уже приблизились к 30%. Цены на квадратные метры упорно отказываются снижаться до уровня, позволяющего накопить на собственную квартиру за пять лет при средней зарплате, исключая ипотечные обязательства, сообщает kp.ru.

Так прощаемся ли мы с надеждами на улучшение жилищных условий? В конце ноября Сбер вновь приостановил выдачу семейной ипотеки — лимиты исчерпаны. С сентября льготные программы сотрясает кризис: крупнейшие банки постоянно истощают выделенные на них средства. И, несмотря на попытки банков добавить ограничения, такие как первоначальный взнос в 50%, очереди на ипотеку продолжают расти в менее крупных кредитных учреждениях.

Существует и вопрос о том, не прекратит ли государство финансирование льготных кредитов, стоимость которых растет с повышением ключевой ставки ЦБ. Однако, согласно эксперту Александру Цыганову, программы с господдержкой останутся, так как решают не только жилищные вопросы, но и поддерживают демографическую политику.

На рынке новостроек застройщики пытались выйти из ситуации, предлагая свои совместные с банком программы субсидирования. Это когда часть ипотечной ставки как бы выплачивается застройщиком (но за счет этого увеличивается цена квартиры). Многих покупателей, несмотря на переплату, такой вариант устраивает, поскольку уменьшается размер ежемесячного платежа. Но с Нового года эту лавочку прикрывает Центробанк — там такие схемы считают обманом наивных потребителей.

Помимо рассрочек, которые не всем клиентам подходят, девелоперы сейчас задумываются о внедрении лизинга, — ответила «КП» на вопрос, а как же будут продаваться новые квартиры дальше, генеральный директор компании KEY CAPITAL Ольга Гусева.

Это означает, что в 2025 году мы, возможно, начнем приобретать квартиры в новостройках примерно по той же схеме, по какой сейчас авиакомпании обзаводятся самолетами — в долгосрочную аренду с последующим выкупом.

При снижении ключевой ставки проценты по ипотеке могут снизиться до 12 -15. Но это маловероятно в 2025 году, — прогнозирует председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

СЕМЕЙНАЯ

Ставка 6% годовых

Кто может воспользоваться:

семьи с ребенком до 6 лет (включительно);

семьи с двумя детьми старше шести лет — на индивидуальное жилищное строительство по всей стране, на покупку квартиры в новостройке — в малых городах (до 50 тысяч жителей и вне столичных областей) и в определенных регионах с малым объемом строительства;

-семьи с ребенком-инвалидом.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ И АРКТИЧЕСКАЯ

Ставка 2% годовых

Кто может воспользоваться:

участники программ «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар»;

работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории действия дальневосточно-арктической ипотеки;

молодые семьи с детьми или без (и муж, и жена не достигли 36-летнего возраста);

неполные молодые семьи — с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет, и одним или несколькими детьми до 19 лет;

работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций (вне зависимости от возраста и семейного положения);

россияне, переехавшие из зоны проведения спецоперации;

участники спецоперации и члены их семей.

Общее обязательное условие: жилье должно быть построено или куплено на территории регионов Дальневосточного федерального округа или арктической зоны, где действует программа.

ИТ-ИПОТЕКА

Ставка 6% годовых

Кто может воспользоваться:

надо быть сотрудником аккредитованной ИТ-компании, получающей соответствующие налоговые льготы, и оставаться им в течение всего срока ипотеки (компанию менять можно — но на такую же, с ИТ-аккредитацией);

компания НЕ должна быть зарегистрирована в Москве и Санкт-Петербурге (в каком регионе живет сам заемщик — значения не имеет);

при этом нужно иметь доход (до вычета подоходного налога) не менее 150 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников, а также Московской и Ленинградской области, и не менее 90 тысяч для остальных населенных пунктов;

возраст заемщика — до 50 лет.

СЕЛЬСКАЯ

Ставка 3% годовых

Кто может воспользоваться: