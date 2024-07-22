Как измерить количество сыпучих продуктов без весов

В рецептах часто встречаются ингредиенты, количество которых измеряется в граммах. Иногда — в ложках или стаканах. Чтобы не запутаться, нужно знать, сколько грамм муки, сахара, какао, воды, молока или масла помещается в чайной ложке, столовой ложке и гранёном стакане. Мы поможем вам разобраться!

Раньше нужные граммовки определялись на глаз, но теперь с этим возникают трудности. В интернете полно рецептов, которые хочется повторить, вот только не всегда получается — то подручных средств не хватает, то навыков.

Мы подготовили для вас памятку, которая поможет измерить сыпучие и жидкие продукты без точных весов. Она будет полезна как опытным хозяйкам, так и начинающим.

Соль, сахар, мука:

Соль: 1 чайная ложка — 10 г, 1 столовая ложка — около 30 г, гранёный стакан — примерно 220 г.

Сахар: 1 чайная ложка — 5 г, 1 столовая ложка — приблизительно 25 г, гранёный стакан — около 180 г.

Мука: 1 чайная ложка — примерно 5 г, 1 столовая ложка — ориентировочно 15 г, гранёный стакан — около 150 г.

Эти данные приблизительны, поэтому лучше проверить их на практике.

С помощью этой памятки вы сможете легко отмерить нужное количество сыпучих ингредиентов без использования точных весов.