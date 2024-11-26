Необычный случай: как коровы стали свидетелями спасения женщины в Орловской области

Фельдшеры Марина Псарева и Вячеслав Гольцов оказали экстренную медицинскую помощь одной из сотрудниц молочного комплекса под Орлом, невидимыми свидетелями чего стали коровы, мирно наблюдавшие за происходящим, сообщает oreltimes.ru.

В процессе заботы о животных женщине стало плохо — её артериальное давление стремительно возросло, и продолжать работу она больше не смогла. В панике её коллеги вызвали «скорую», надеясь на быстрое вмешательство.

После неотложной помощи пациентке стало значительно легче, и, когда фельдшеры направились к выходу, их внимание привлекло дружное мычание.