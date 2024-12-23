Как магазины обманывают покупателей, объясняет эксперт Ковригин

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Способы обмана покупателей в магазинах разделяются на две обширные категории: прямой обман, включающий в себя обвес и обсчет, и более коварный «черный маркетинг», противостоять которому значительно труднее. На эту тему поделился с агентством «Прайм» заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин. Он отметил, что среди «черных» методов обмана наиболее распространены случаи продажи товаров с завышенной ценой под видом значительных скидок, акции «два по цене одного», провоцирующие неосознанные покупки, а также создание искусственного ажиотажа.

Эксперт пояснил, что привлечь к ответственности продавца в случаях обвеса или обсчета довольно просто, однако доказать обман «методами черного маркетинга» представляет собой серьезную сложность. Он считает, что для решения проблемы необходимо усовершенствование законодательства. В период новогодних распродаж активность мошенников возрастает, часто применяющих схемы с использованием социальных сетей и мессенджеров. Аферисты создают поддельные интернет-магазины известных брендов с заманчивыми скидками, стремясь украсть банковские данные или собрать оплату за несуществующие товары по предзаказу. Ранее эксперты констатировали, что около половины предложенных скидок на распродажах оказались фейковыми, поскольку компании-продавцы заранее завышали цены, а затем снижали их до медианного уровня во время акций, сообщает «RG.ru».