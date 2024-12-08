Как найти работу в декрете: популярные вакансии и перспективы для россиянок

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Сервис по подбору персонала Superjob представил список профессий, которые могут заинтересовать женщин в декретном отпуске. Согласно данным исследования, осенью 2024 года были востребованы следующие специальности: оператор кол-центра, менеджер маркетплейсов, менеджер по продажам и рекрутер. В описании вакансий указано, что на эти позиции могут претендовать женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком.

Особенно привлекательной для молодых мам оказалась возможность работать удалённо в компании, где они трудились до декрета. Тестировщицы, переводчицы и дизайнеры чаще других специалистов могут продолжать работу по своей профессии во время отпуска по уходу за ребёнком. Однако каждая девятая женщина отказывается от декретного отпуска и возвращается к работе сразу после родов, пишет m.ura.news.

-Женщина в декрете может работать, она не может весь день проводить в офисе, — считает руководитель Союза профессиональной поддержки материнства.

Руководитель Союза профессиональной поддержки материнства Любовь Осиленкер считает, что важно предоставить женщинам в декрете возможность работать из дома. Она отмечает, что дистанционная занятость подходит для многих специальностей, и даже когда ребёнку исполняется три года, выход на работу в стандартном режиме может быть неудачным выбором. «Мы все знаем, дети болеют, дети вообще нуждаются в маме, даже когда им больше трёх лет», — говорит Осиленкер.

Екатерина Гончарова, руководитель некоммерческой организации «Мама работает» в Краснодаре, также подчёркивает важность развития удалённых рабочих мест для женщин с детьми. Она предлагает создавать в компаниях комнаты кратковременного пребывания для маленьких детей, если дистанционная работа невозможна.

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