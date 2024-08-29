Как не привезти из отпуска кишечную инфекцию

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Многие россияне любят проводить отпуск в жарких экзотических местах. Однако после таких поездок можно столкнуться с неприятными последствиями в виде кишечных инфекций. В тёплых странах патогенные микроорганизмы активно размножаются, а большое скопление людей способствует их распространению. После отпуска могут появиться проблемы с кишечником, которые не проходят сами по себе.

Симптомы кишечной инфекции могут быть не ярко выраженными, но при этом доставлять серьёзный дискомфорт. Важно не игнорировать своё состояние и определить причину заболевания, чтобы не стать переносчиком опасной инфекции среди коллег и друзей.

Для точной диагностики необходимо провести ПЦР-исследование. Этот метод позволяет быстро выявить возбудителя инфекции. С помощью ПЦР можно обнаружить такие патогены, как шигеллы, сальмонеллы, кишечная палочка, норовирусы и другие микроорганизмы. Благодаря высокой точности ПЦР удаётся избежать ошибок в лечении и подобрать наиболее эффективную терапию. Это ускоряет выздоровление.

Лаборатория «ЛабКвест» предлагает пройти специальное комплексное исследование методом ПЦР для диагностики кишечных инфекций. Анализ выявляет ДНК и РНК микроорганизмов, вызывающих кишечные инфекции, и точно определяет возбудителя. Пройти исследование можно в любом медицинском офисе «ЛабКвест», результаты будут готовы через 1 день с момента поступления биоматериала в лабораторию. Сервис «Доктор Q» поможет «расшифровать» результаты анализов и определить дальнейшие медицинские действия, сообщает «Орелтаймс».