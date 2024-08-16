Как не стать жертвой мошенников: топ-5 фраз от заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, которые должны вас насторожить

В Сбербанке рассказали о самых популярных фразах, используемых мошенниками. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал пять стоп-слов, услышав которые, лучше сразу положить трубку.

В пятерку стоп-слов и фраз, используемых мошенниками, вошли:

«ФСБ». «МВД». «Центральный банк». «Безопасный счет». «Сообщите код из СМС / данные карты / паспорта или СНИЛС».

— Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник, — предупредил Станислав Кузнецовза

По словам зам. председателя правления, злоумышленники всё чаще используют мессенджеры и телефонные звонки для обмана граждан. Они могут представляться сотрудниками полиции или Центробанка и убеждать перевести деньги на безопасный счёт. Также мошенники могут выдавать себя за операторов сотовой связи и предлагать продлить договор.

Ещё одна популярная схема — звонок в мессенджере с номера, на аватарке которого изображён логотип «Госуслуг». В этом случае мошенник может сообщить о долге, который якобы нужно срочно оплатить. Кроме того, преступники могут выдавать себя за представителей социального фонда и предлагать перерасчёт пенсии или прохождение диспансеризации.

Важно помнить, что сотрудники государственных органов никогда не запрашивают личные данные по телефону или через мессенджеры. Если вам звонят и просят предоставить конфиденциальную информацию, это повод насторожиться.