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Как не стать жертвой мошенников: топ-5 фраз от заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, которые должны вас насторожить

Светлана Соколова
16 августа 2024
Фото: magmer.ru

В Сбербанке рассказали о самых популярных фразах, используемых мошенниками. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал пять стоп-слов, услышав которые, лучше сразу положить трубку.

В пятерку стоп-слов и фраз, используемых мошенниками, вошли:

  1. «ФСБ».
  2. «МВД».
  3.  «Центральный банк».
  4. «Безопасный счет».
  5. «Сообщите код из СМС / данные карты / паспорта или СНИЛС».

— Если услышали их в телефонном разговоре с незнакомцем — сразу прекращайте общение: с вами говорит преступник,

— предупредил Станислав Кузнецовза

По словам зам. председателя правления, злоумышленники всё чаще используют мессенджеры и телефонные звонки для обмана граждан. Они могут представляться сотрудниками полиции или Центробанка и убеждать перевести деньги на безопасный счёт. Также мошенники могут выдавать себя за операторов сотовой связи и предлагать продлить договор.

Ещё одна популярная схема — звонок в мессенджере с номера, на аватарке которого изображён логотип «Госуслуг». В этом случае мошенник может сообщить о долге, который якобы нужно срочно оплатить. Кроме того, преступники могут выдавать себя за представителей социального фонда и предлагать перерасчёт пенсии или прохождение диспансеризации.

Важно помнить, что сотрудники государственных органов никогда не запрашивают личные данные по телефону или через мессенджеры. Если вам звонят и просят предоставить конфиденциальную информацию, это повод насторожиться.

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