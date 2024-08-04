Как носить леопардовый принт, который снова в моде

Леопардовый принт может стать основой для стильного и элегантного образа. Главное — правильно сочетать его с другими вещами и аксессуарами.

Что нужно знать о леопардовом принте

У него бывают разные оттенки. Классическая схема — чёрные пятна на жёлто-бежевом фоне, но есть и другие варианты: рисунок может быть контрастным или размытым, а фон тёплым или холодным. Это позволяет подобрать принт под любой тип внешности.

Контрастные пятна больше подойдут человеку с яркой, контрастной внешностью. Остальным лучше выбрать расцветку, где пятна скорее размытые и сероватые.

Кроме того, принт может быть не только чёрно-жёлтым. Можно выбрать чёрно-белый или даже цветной вариант. Если это точно попадает в ваш стиль, то предпочтение стоит отдать ненатуральным оттенкам.

Леопард в повседневной жизни

В стереотипном представлении к леопарду обычно сами собой напрашиваются туфли на каблуках, меха и прочие претенциозные вещи. Из-за этого кажется, что носить такой принт можно только в определённых образах. Но здесь та же история, что и с пайетками: в современных луках леопардовый принт можно — и даже в какой-то степени нужно — вписывать в повседневные комплекты, успокаивать и уравновешивать его.

Если вам хочется носить только вечерние образы, никто не запретит вам это делать. Не позволяйте никому запрещать вам носить то, что делает вас счастливыми.

Простота — залог успеха

Когда мы выбираем однотонные вещи, они могут быть интереснее за счёт сложного покроя, деконструкции, разницы фактур и так далее. Леопард самодостаточен, поэтому чем проще вещь, тем легче её вписать в образы.

Конечно, умельцы могут стилизовать всё, но у них обычно и не возникает вопросов, как носить леопардовый принт. Если вы ещё не достигли такого уровня мастерства, лучше соблюдать это правило.

Аксессуары с леопардовым принтом

Безопасный вариант оставаться в тренде — использовать леопардовые аксессуары. Например, обувь с таким принтом легко сочетать в нарядах: она придаст изюминку даже самому простому образу и будет выглядеть при этом очень спокойно.