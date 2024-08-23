Как обезопасить себя от действий мошенников: 5 стоп-слов после которых нужно сразу прервать разговор

В Сбербанке рассказали о самых распространённых фразах, которые часто используют мошенники. Заместитель председателя правления Сбербанка, Станислав Кузнецов, выделил пять ключевых слов и фраз, которые должны заставить вас насторожиться и немедленно прервать разговор.

В список стоп-слов, на которые стоит обратить внимание, входят:

«ФСБ»

«МВД»

«Центральный банк»

«Безопасный счёт»

«Сообщите код из СМС / данные карты / паспорта или СНИЛС»

Если вы услышали эти фразы во время телефонного разговора с незнакомцем, немедленно завершите общение — это признак того, что вы имеете дело с мошенником.

Станислав Кузнецов предупреждает, что злоумышленники всё чаще используют мессенджеры и телефонные звонки для обмана граждан. Они могут представляться сотрудниками полиции или Центрального банка, предлагая перевести деньги на «безопасный счёт». Также мошенники могут выдаваться за операторов сотовой связи и предлагать продлить договор.

Популярная схема мошенничества включает звонки через мессенджеры от номеров с логотипом «Госуслуг», где преступники могут сообщить о несуществующем долге, который необходимо срочно оплатить. Они также могут представляться представителями социального фонда, предлагая перерасчёт пенсии или прохождение диспансеризации.

Важно помнить, что сотрудники государственных органов никогда не запрашивают личные данные по телефону или через мессенджеры. Если вам звонят и просят предоставить конфиденциальную информацию, это должно стать сигналом для настороженности.

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