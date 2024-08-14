Как очистить автомобильные фары: репчатый лук-новый лайфхак от водителей

Если вы увидите, как водитель протирает фары своего автомобиля луком, не удивляйтесь. Скорее всего, он знает о полезных свойствах лукового сока и пользуется интересным способом очистки.

В составе лукового сока есть компоненты, которые хорошо растворяют загрязнения. Благодаря этому луковица может помочь вернуть чистоту фар. Очистка выполняется очень просто: разрежьте луковицу пополам и протрите срезом по грязной фаре.

Сок размягчит грязь, после чего её можно будет легко удалить, протерев фару тряпкой из микрофибры. Поверхность станет идеально чистой и гладкой, без царапин и повреждений.