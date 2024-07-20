Как оригинально позавтракать в субботу: рецепт тыквенных тофников

Если вы хотите разнообразить свой завтрак и попробовать что-то новое, то тыквенные тофники станут отличным выбором. Это блюдо не только вкусное, но и полезное, а его приготовление не займёт много времени.

Для приготовления тыквенных тофников вам понадобятся следующие ингредиенты:

Тофу — 200 г;

Тыква любая — 150 г;

Мука рисовая — 2 ст. л.;

Лимонный сок — 1 ч. л.;

Корица молотая — по вкусу;

Заменитель сахара — по вкусу.

Перед началом приготовления убедитесь, что у вас есть все необходимые ингредиенты. Если вы используете готовую тыкву, разморозьте её.

Способы приготовления:

1. Очистите тыкву, отварите и запеките ее в духовке или микроволновке. Сыр тофу выньте из холодильника, чтобы он стал комнатной температуры.

2. Перебейте кусочки тыквы в блендере до однородной массы, должно получиться густое пюре.

3. Порежьте тофу на небольшие кусочки и тщательно перебейте блендером с уже готовой, мягкой тыквой до однородной массы.

4. В получившуюся смесь добавьте лимонный сок, молотую корицу и заменитель сахара. Хорошо перемешайте массу. После чего в готовое пюре просейте рисовую муку. И вновь тщательно смешайте все ингредиенты.

5. Влажными руками сформируйте шарики из получившейся смеси и придайте им округлую форму, обваляв в муке. Для удобства можете использовать лопатку для выпечки, плоской поверхностью легче формировать тофник.

6. Разогрейте сковороду до оптимальной для жарки температуры. Затем обжарьте получившиеся тофники с двух сторон на медленном огне под крышкой.

7. Подавайте тыквенные тофники со сметаной или любимыми топпингами — здесь отдайте волю фантазии и вашим вкусовым предпочтениям!

Приятного аппетита!