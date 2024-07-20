Как оригинально позавтракать в субботу: рецепт тыквенных тофников

Если вы хотите разнообразить свой завтрак и попробовать что-то новое, то тыквенные тофники станут отличным выбором. Это блюдо не только вкусное, но и полезное, а его приготовление не займёт много времени.
Для приготовления тыквенных тофников вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Тофу — 200 г;
- Тыква любая — 150 г;
- Мука рисовая — 2 ст. л.;
- Лимонный сок — 1 ч. л.;
- Корица молотая — по вкусу;
- Заменитель сахара — по вкусу.
Перед началом приготовления убедитесь, что у вас есть все необходимые ингредиенты. Если вы используете готовую тыкву, разморозьте её.
Способы приготовления:
1. Очистите тыкву, отварите и запеките ее в духовке или микроволновке. Сыр тофу выньте из холодильника, чтобы он стал комнатной температуры.
2. Перебейте кусочки тыквы в блендере до однородной массы, должно получиться густое пюре.
3. Порежьте тофу на небольшие кусочки и тщательно перебейте блендером с уже готовой, мягкой тыквой до однородной массы.
4. В получившуюся смесь добавьте лимонный сок, молотую корицу и заменитель сахара. Хорошо перемешайте массу. После чего в готовое пюре просейте рисовую муку. И вновь тщательно смешайте все ингредиенты.
5. Влажными руками сформируйте шарики из получившейся смеси и придайте им округлую форму, обваляв в муке. Для удобства можете использовать лопатку для выпечки, плоской поверхностью легче формировать тофник.
6. Разогрейте сковороду до оптимальной для жарки температуры. Затем обжарьте получившиеся тофники с двух сторон на медленном огне под крышкой.
7. Подавайте тыквенные тофники со сметаной или любимыми топпингами — здесь отдайте волю фантазии и вашим вкусовым предпочтениям!
Приятного аппетита!