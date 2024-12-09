Как орловцам избежать неприятностей: не открывайте подозрительные сообщения

Мошенники продолжают изобретать всё новые и новые уловки для обмана доверчивых пользователей. Теперь аферисты активно прибегают к рассылке открыток, содержащих вредоносный код, через мессенджеры, как сообщают в пресс-службе регионального правительства.

В их арсенале обманчиво невинные gift-открытки и изображения мелкого формата, которые, попадая на электронные устройства, незаметно загружают вредоносный код, предназначенный для захвата персональных данных.

Просто одно мгновение взгляда на такое изображение может перенаправить пользователя на фишинговый сайт, заботливо разработанный для автоматического сбора личной информации без ведома жертвы.

Поэтому, получив сообщение от знакомого с вложением фото или картинки, которые не могут быть предпросмотрены, орловцам настоятельно рекомендуется уточнить у отправителя, что именно скрывается в приложении, воспользовавшись другим способом связи. Это простое предостережение может спасти от серьёзных последствий и обезопасить личную информацию, сообщат «Орловские новости».