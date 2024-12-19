Как орловцам уменьшить налоговые выплаты: новые возможности

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25 декабря налоговые специалисты Орловской области проведут онлайн-семинар, посвящённый изменениям в налоговом законодательстве, сообщает «ОрелТаймс».

На этом вебинаре участники узнают о нюансах применения упрощенной системы налогообложения, которая вступит в силу с 1 января 2025 года как для индивидуальных предпринимателей, так и для юридических лиц.

Кроме того, орловцам представят информацию о том, как в упрощенном порядке можно получить социальный налоговый вычет. Такая размеренная процедура станет частью декларационной кампании, стартующей с наступлением нового года.

Участники семинара также смогут задать интересующие их вопросы в чате вебинара, а при желании направить свои запросы на электронную почту: ogu.r5700@tax.gov.ru.

Об этом сообщила пресс-служба Управления федеральной налоговой службы России по Орловской области.