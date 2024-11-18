Как орловские приставы заставили должников погасить многомиллионные долги

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В воскресенье, 17 ноября 2024 года, стало известно, что в Орловской области два местных жителя погасили многомиллионные и многотысячные задолженности, столкнувшись с серьёзными ограничениями из-за долгов.

Первый случай касается мужчины, который накопил более 6 миллионов рублей долгов. Он был официально уведом о наличии задолженностей и возможных последствиях неоплаты, но никаких мер не предпринимал. Однако после того, как ему сообщили о предстоящем аресте одного из его земельных участков, он быстро нашёл возможность погасить всю сумму долга, пишет орелград.ru.

Второй случай произошёл в Болховском районе. Местный житель задолжал более 230 тысяч рублей и ещё 16 тысяч рублей оплатил в качестве штрафа за просрочку платежей. Когда судебные приставы применили к нему стандартные меры воздействия — арест банковских счетов, запрет на выезд из страны и ограничение водительских прав — мужчина не отреагировал. Но как только ему пригрозили сообщить о долгах работодателю, он тут же нашёл деньги и оплатил всю задолженность, включая штраф. Мужчина объяснил, что для него было крайне важно сохранить свою финансовую репутацию, поскольку наличие статуса «должника» могло негативно сказаться на его работе.

Ранее мы писали, что более 10 миллионов рублей отдала мошенникам 79-летняя жительница Орла.