Как поддельное сливочное масло и творог из Нижегородской области попало в соцучреждение Орловской области

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Сегодня, 20 ноября 2024 года, стало известно, что сотрудники Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявили очередную партию фальсифицированной молочной продукции. На этот раз поддельное сливочное масло и творог, произведённые ООО «Околица» из Нижегородской области, обнаружили в одном из социальных учреждений Кромского района.

Лабораторные исследования показали, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов. В пробах творога и масла специалисты обнаружили сорбиновую кислоту (её присутствие недопустимо), а также растительные масла и жиры (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин). Кроме того, в продукции отсутствовал холестерин, который должен присутствовать в жирах животного происхождения. А в пробе творога эксперты нашли ДНК сои, пишет орелtimes.

Декларации о соответствии ООО «Околица» на масло и творог были признаны недействительными. Информация об этом была направлена в соответствующие органы для дальнейшего расследования.

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