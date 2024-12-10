Как поддержка в социальных сетях помогла многодетной матери из Орла получить финансирование на полмиллиона рублей

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Любовь Мельяновская, уроженка Орла, просветительница и многодетная мать, завоевала второе место в четвертом сезоне благородного проекта «ТопБЛОГ», организованного в рамках национального проекта «Образование».

Как сообщил региональный правительство, её блог «Мама в спорте» стал источником вдохновения в номинации «Путешествия», заслужив признание жюри. За свои достижения Любовь получит 500 000 рублей на продюсирование.

У Любови трое детей — один из них обучается в рамках семейного образования, другой выбрал домашнюю форму. Один из её блогов посвящен именно этой теме, где она делится опытом о том, как увезти ребенка из школы и взять на себя ответственность за его обучение, сообщают «Орловские новости».