Как подготовить ребёнка к школе

Подготовка ребёнка к школе — это важный этап в его жизни. Важно не только научить его читать и писать, но и психологически подготовить к новому этапу.
Прежде всего, необходимо понять, готов ли ребёнок к школе. Если он проявляет интерес к новым знаниям и готов учиться, то всё в порядке. Однако если ребёнок боится школы, у него портится настроение при разговорах о ней, стоит поговорить с ним и выяснить причину страхов.
Можно вместе сходить в школу, показать класс, где будут проходить уроки, и познакомить с учительницей. Это поможет ребёнку понять, что школа — это не страшно, а интересно.
Если в семье или среди друзей есть старшие ученики, можно попросить их рассказать о своём опыте адаптации к школьной жизни. Это придаст будущему школьнику уверенности.
Важно не пугать ребёнка школой. Фразы типа «Вот пойдёшь в школу — там тебя научат дисциплине!» могут вызвать страх и нежелание идти в первый класс.
Базовые знания и навыки
В первом классе не требуются серьёзные навыки, но базовые знания необходимы. Вот некоторые из них:
- Знание своих личных данных. Ребёнок должен знать своё имя, фамилию и отчество, а также возраст. Он должен знать имена и фамилии своих родителей.
- Адрес проживания. Ребёнок должен знать свой домашний адрес наизусть. Также полезно знать номера мобильных телефонов членов семьи.
- Географические знания. Ребёнок должен представлять, в какой части земного шара он живёт. Он должен уметь назвать свой город, область, республику и страну.
- Календарь. Ребёнок должен понимать, какое сейчас время года, месяц и день недели. Он должен знать, когда наступят каникулы или праздники.
- Часы. Ребёнок должен уметь определять время по часам. Он должен понимать, во сколько начинаются уроки и когда они заканчиваются.
- Абстрактные понятия. Ребёнок должен различать основные геометрические фигуры и цвета. Он должен понимать понятия «справа» и «слева».
Также важно научить ребёнка основным правилам безопасности. Он должен знать, что нельзя играть с огнём, есть незнакомые ягоды, оставлять входную дверь открытой. Он также должен понимать, что никогда и ни при каких условиях нельзя уходить с незнакомцами.