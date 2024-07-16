Как получить материнский капитал многодетным семьям в Орловской области: условия

Сегодня, 16 июля 2024 года, стало известно, что исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Тарасов подписал указ, утверждающий порядок предоставления материнского капитала многодетным семьям в регионе. Этот документ соответствует указу президента РФ и является реализацией указа губернатора от 21 июня 2024 года № 330 о мерах социальной поддержки многодетных семей в Орловской области.

Право на получение семейного капитала имеют многодетные семьи, статус которых был присвоен в соответствии с региональным законом от 2 октября 2003 года или указом президента. Капитал может быть получен одним из родителей по их выбору или единственным родителем при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребёнка после 1 января 2011 года и до 31 декабря 2022 года.

Для получения капитала необходимо соблюдение следующих условий:

Лицо, имеющее право на капитал, должно проживать на территории Орловской области не менее трёх лет.

Многодетная семья ранее не использовала право на материнский капитал.

Размер материнского капитала составляет 138 518 рублей 57 копеек. Ежегодно с 1 января текущего года сумма подлежит индексации в соответствии с коэффициентом, установленным законом об областном бюджете.

В некоторых случаях материнский капитал не выплачивается:

На мёртворождённых детей или в случае смерти ребёнка в течение года после рождения.

На детей, находящихся на полном государственном обеспечении.

Гражданам, лишённым родительских прав или ограниченным в родительских правах на основании решения суда, а также в отношении которых отменено усыновление, прекращена опека и попечительство, прекращён договор о приёмной семье — в отношении ребёнка, на которого выплачивается материнский капитал.

Гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Орловской области.

При одновременном рождении, усыновлении, установлении опеки и попечительства, передаче на воспитание в приёмную семью двух и более детей до 31 декабря 2022 года капитал выплачивается в одинарном размере. С 1 января 2023 года капитал предоставляется на каждого ребёнка.