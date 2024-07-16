Как получить материнский капитал многодетным семьям в Орловской области: условия

Сегодня, 16 июля 2024 года, стало известно, что исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Тарасов подписал указ, утверждающий порядок предоставления материнского капитала многодетным семьям в регионе. Этот документ соответствует указу президента РФ и является реализацией указа губернатора от 21 июня 2024 года № 330 о мерах социальной поддержки многодетных семей в Орловской области.
Право на получение семейного капитала имеют многодетные семьи, статус которых был присвоен в соответствии с региональным законом от 2 октября 2003 года или указом президента. Капитал может быть получен одним из родителей по их выбору или единственным родителем при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребёнка после 1 января 2011 года и до 31 декабря 2022 года.
Для получения капитала необходимо соблюдение следующих условий:
- Лицо, имеющее право на капитал, должно проживать на территории Орловской области не менее трёх лет.
- Многодетная семья ранее не использовала право на материнский капитал.
Размер материнского капитала составляет 138 518 рублей 57 копеек. Ежегодно с 1 января текущего года сумма подлежит индексации в соответствии с коэффициентом, установленным законом об областном бюджете.
В некоторых случаях материнский капитал не выплачивается:
- На мёртворождённых детей или в случае смерти ребёнка в течение года после рождения.
- На детей, находящихся на полном государственном обеспечении.
- Гражданам, лишённым родительских прав или ограниченным в родительских правах на основании решения суда, а также в отношении которых отменено усыновление, прекращена опека и попечительство, прекращён договор о приёмной семье — в отношении ребёнка, на которого выплачивается материнский капитал.
- Гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Орловской области.
При одновременном рождении, усыновлении, установлении опеки и попечительства, передаче на воспитание в приёмную семью двух и более детей до 31 декабря 2022 года капитал выплачивается в одинарном размере. С 1 января 2023 года капитал предоставляется на каждого ребёнка.