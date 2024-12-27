Как помочь малышу при прорезывании зубов: советы детского стоматолога

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Детский стоматолог, ортодонт Константин Крылов рассказал, что использование гелей с анестетиком для облегчения боли при прорезывании зубов у малышей может вызвать серьёзные побочные эффекты.

Прорезывание зубов часто сопровождается болезненными ощущениями и общим недомоганием. Иногда симптомы напоминают ОРЗ или ОРВИ: ребёнок чувствует слабость, у него повышается температура, пишет iz.ru.

Специалист отметил, что в состав гелей для прорезывания обычно входят местные анестетики.

-На сегодняшний день мы знаем совершенно точно, что у детей в возрасте примерно до двух с половиной лет эти препараты лучше не использовать, потому что они имеют ряд побочных эффектов. Существуют гели для прорезывания другого типа, которые в своем составе содержат экстракты лекарственных растений. Они как раз таки будут максимально безопасны, — предупредил Крылов.

Но, к сожалению гели, содержащие экстракты лекарственных растений не обладают обезболивающим эффектом.

-С одной стороны, гели на основе местных анестетиков неплохо работают и обезболивают десну, но с другой стороны, часто приводят к различного рода осложнениям, начиная от легких аллергических реакций в виде покраснения, сыпи и заканчивая такими серьезными последствиями применения, как отек Квинке или анафилактический шок, — добавил Крылов.

Стоматолог посоветовал родителям охлаждать в холодильнике специальные прорезыватели с гелем внутри и давать их ребёнку. Также можно дать малышу детский анальгетик в соответствующей дозировке.

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