Как правильно кормить младших школьников

Начало учебного года — это стресс для каждого ребёнка. Беззаботные летние дни позади, и теперь нужно адаптироваться к новому ритму жизни после каникул. Особенно трудно приходится первоклашкам, ведь поступление в школу — это кризисный этап в жизни любого малыша.

По данным Роспотребнадзора, более 30% российских детей страдают задержкой роста из-за неправильного питания. Нерегулярное и несбалансированное питание также является основной причиной гастрита, который входит в типичный список «школьных болезней». Этот список дополняют кариес, анемия, болезни кишечного тракта и многое другое.

Поэтому важно организовать школьнику полноценное питание, которое поможет ему справляться с нагрузками и восстанавливать силы, а также сохранит его здоровье на долгие годы. О том, как правильно организовать рацион питания учащегося, рассказали эксперты ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

Существуют ли продукты, которые помогают улучшить концентрацию на занятиях и повысить успеваемость ребёнка?

Доктор рассказывает, что среди продуктов, влияющих на успеваемость, выделяют рыбу, потому что в ней высокое содержание йода и фтора: «В жире рыб содержатся особо ценные длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 — докозагексаеновая и эйкозапентаеновая. Они играют важную роль в формировании структур головного мозга, работе органа зрения и иммунной системы. Полезны и морепродукты, которые содержат полноценный белок, полиненасыщенные жирные кислоты, а также йод, магний, кальций и фосфор».

Кроме того, в рационе школьника должно быть достаточное количество овощей, фруктов, молочных продуктов, особенно кисломолочных. «Кисломолочные продукты являются хорошими источниками белка, а также способны оказывать положительное влияние на состояние кишечной микробиоты. Полезны орехи, которые содержат растительный белок и полиненасыщенные жирные кислоты, а также богаты такими микроэлементами, как магний, железо, цинк. В качестве перекуса также можно использовать сухофрукты, которые содержат полезные для работы мозга микроэлементы и сложные углеводы, обеспечивающие энергией», — отмечает эксперт.

Различные исследования показывают, что такие привычки здорового питания, как более высокая частота потребления фруктов и овощей, меньшая частота потребления сладостей и безалкогольных напитков, более частое употребление завтрака и более частые семейные обеды (завтрак и ужин), связаны с высокой успеваемостью в школе среди подростков.

Если раньше всем детям говорили, что суп — блюдо первой необходимости, то теперь такие рекомендации ушли в прошлое. Главное — чтобы питание было горячим. «При организации школьного питания горячее должно быть обязательным и включать горячий завтрак и горячий обед. При этом необязательно, чтобы обед обязательно включал и первое, и второе, и компот. Здесь нужна некоторая гибкость: ребёнок может съесть только второе или только первое блюдо. Возможно, так и делается в некоторых школах — организация питания по типу шведского стола», — отмечает Адиля Сафронова.

Перекусы для детей тоже очень важны. Эксперт рекомендует составлять их из различных групп продуктов (молочных, овощей, фруктов, зерновых, кондитерских изделий). При этом перекусы желательно чередовать в течение недели, а при их составлении следует учитывать вкусовые предпочтения детей, их возраст, сообщает «МК.RU».