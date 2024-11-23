Как правильно выбрать зубную пасту для детей: советы стоматолога

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Стоматолог Татьяна Пикилиди рассказала, как подобрать зубную пасту для ребенка, сообщает newsorel.ru.

По словам специалиста, зубную пасту нужно выбирать исходя из возраста и индивидуальных особенностей человека. Составы зубных паст отличаются и некоторые из них могут не подойти ребенку.

— Я бы не рекомендовала использовать отбеливающие зубные пасты детям. Для выбора оптимального варианта обязательно нужно проконсультироваться со стоматологом, — отметила Татьяна Пикилиди.

Маленьким детям врач рекомендует использовать зубные пасты с щадящим составом. При выборе пасты стоит обращать внимание на средство, которое поможет устранить проблему с деснами.

По словам Пикилиди, у подростков часто наблюдается увеличение кариозных полостей, поэтому зубные пасты должны быть направлены на профилактику и лечение кариеса.